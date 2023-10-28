Киргизские карты
Visa и Mastercard
Поможем открыть иностранные карты. Сотрудничаем с самыми надёжными банками.
Хит!!! Карта самого лучшего банка Киргизии
Данный Банк очень популярен! Вы получите самые лучшие курсы обмена валют, очень удобное приложение на русском языке, низкие комиссии, онлайн-поддержку на русском языке, также есть виртуальные и пластиковые валютные карты Visa.
Преимущества карты:
- Привязка к российской сим-карте
- Можно оформить без заграна
- Исходящие SWIFT-переводы прямо
из мобильного приложения!
- Есть виртуальные карты
- Переводы на любые иностранные карты прямо из мобильного приложения!
- Можно принимать платежи из-за границы
и переводить рубли в Россию
- Лучший курс обмена валюты
- Пополнение карт всего за 0%
- Моб. приложение на русском
- Онлайн-поддержка на русском
- Карта работает за границей
Недостатки карты:
- Не выявлено
Хит! Карта банка
Бакай (Bakai)
Банк Бакай (Bakai) работает с 1998 года. Вы получите самые лучшие курсы обмена валют, очень удобное приложение, низкие комиссии, онлайн-поддержку, также есть виртуальные и пластиковые карты Visa.
Преимущества карты:
- Можем отправить карту в любую страну
- Привязка к рос. моб. номеру
- SWIFT-переводы прямо из мобильного приложения!
- Можно создавать виртуальные карты в приложении
- Кредитный BIN карты
- Простое, быстрое и выгодное пополнение
- Можно принимать платежи из-за границы и переводить рубли в Россию
- Удобное и быстрое многофункциональное приложение
- Крупный и надёжный банк с долгой историей
- Моб. приложение на русском
- Онлайн-поддержка на русском
Недостатки карты:
- Не выявлено
Карта банка ЦентрКредит
Идеально для тех, кто находится за границей или кому быстро нужна карта! Есть пластиковые и виртуальные карты VIsa.
Банк ЦентрКредит работает с 1988 года. Здесь самые лучшие курсы обмена валют, очень удобное приложение на русском языке, низкие комиссии, онлайн-поддержка на русском языке.
Преимущества карты:
- Не нужно находиться в России, чтобы получить карту
- Самый быстрый срок открытия карты
- Кешбэк 7% на любые билеты и гостиницы
- Снятие наличных в банкоматах других стран - бесплатно
- LoungeKey - бесплатное посещение бизнес-залов
- Переводы на любые иностранные карты прямо из мобильного приложения!
- Карты работают за границей
- Мультивалютная карта
- Удобное и быстрое приложение
- Лучший курс обмена валюты
- Пополнение карт всего за 1%
- Моб. приложение на русском
- Онлайн-поддержка на русском
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Недостатки карты:
- Не выявлено
Карта банка Евразийский
Идеально для тех, кто находится за границей или кому быстро нужна карта! Есть мультивалютные пластиковые карты VIsa и MasterCard.
Это банк с 28-летней историей развития. Здесь самые лучшие курсы обмена валют, очень удобное приложение на русском языке, низкие комиссии, онлайн-поддержка на русском языке.
Преимущества карты:
- Не нужно находиться в России, чтобы получить карту
- Исходящие SWIFT-переводы прямо из мобильного приложения!
- Снятие наличных в банкоматах других стран - бесплатно
- LoungeKey - бесплатное посещение бизнес-залов
- Карты работают за границей
- Мультивалютная карта
- Удобное и быстрое приложение
- Лучший курс обмена валюты
- Пополнение карт всего за 1%
- Моб. приложение на русском
- Онлайн-поддержка на русском
-
Недостатки карты:
- Не выявлено
Start from $13.90/mo.
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Преимущества банка:
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Requirements
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КОРОТКО О НАС
Лучшие карты для оплаты за рубежом. Удалённое открытие и выгодная цена.
С нами Вам будет:
- Надёжно
Оплата только после выпуска карты, а не сразу как у других
- Выгодно
Вам не нужно куда-то ехать, покупать билеты и снимать гостиницу. Вы экономите своё время, нервы и деньги
- Удобно
Пришлём банковскую карту Visa/Mastercard Вам домой
Преимущества наших карт:
- Для попополения карт не нужен SWIFT с конскими комиссиями рос-х банков (от 3% и выше)
- Наши карты пополняются через СПФС всего за 1%, срок перевода - 1 раб. день
- Выгодные курсы обмена валют. Покупка доллара и евро практически по курсу Мосбиржи.
Чем мы лучше конкурентов:
- Большой выбор карт, подскажем какие лучше и выгоднее в использовании
- Мы всегда на связи, ответим на любой Ваш вопрос, объясним все нюансы работы и пополнения карт
- При заказе нескольких карт дадим Вам хорошие скидки
- Все наши клиенты довольны!
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Довольных клиентов
Выпущенных банк. карт
Море Карт поможет Вам удалённо выпустить банковские карты Visa и Mastercard. Наши опытные сотрудники всегда помогут Вам в выборе банка и карты