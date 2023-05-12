Карта банка Евразийский

Идеально для тех, кто находится за границей или кому быстро нужна карта! Есть мультивалютные пластиковые карты VIsa и MasterCard.

Это банк с 28-летней историей развития. Здесь самые лучшие курсы обмена валют, очень удобное приложение на русском языке, низкие комиссии, онлайн-поддержка на русском языке.